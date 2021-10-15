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مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:02 ص
مايا دياب
مايا دياب
يارا أحمد تصوير:عبير احمد


خطفت النجمة اللبنانية مايا دياب، الانظار في مهرجان "الجونة السينمائي" بفستان احمر وارتدت شابوه عريض والاطلالة أثارت الجدل علي ريد كاربت المهرجان.

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وتنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"
مايا دياب تثير الجدل بـ"شابوه" عريض وفستان أحمر على ريد كاربت "الجونة السينمائي"

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