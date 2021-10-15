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بأداء صوتي مميز.. سيد رجب يقدم فيلما قصيرا عن الفنانين الراحلين بالجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:42 ص
سيد رجب
سيد رجب
أروي حمدي- تصوير عبير
بدأت فعاليات مهرجان الجونة  بعرض فيلم عن الفنانين الراحلين هذا العام

وقدم الأداء الصوتي للفيلم الفنان سيد رجب، وشاركتة الإعلامية ناردين فرج.

حرص عدد كبير من الوسط الفني والصحفين أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

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مهرجان الجونة فساتين مهرجان الجونة فجر فني جونة الفنان سيد رجب 14 أكتوبر

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