عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء من قائمة المارد الأحمر الإفريقية.





الراحلون عن قائمة الأهلي في إفريقيا





ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر مساء السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه قيد مسؤولو القلعة الحمراء 33 لاعبا بينهم 4 حراس مرمى ضمن قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الإفريقية استعداداته للموسم الجديد، قبل أن يرحل عدد كبير من اللاعبين ما بين إعارات ورحيل نهائي.





ومن المقرر أن يخرج كلا من سعد سمير ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر وجونيور أجايى وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا من قائمة الأهلي الإفريقية في الفترة المقبلة.



