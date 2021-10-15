فيروس كورونا يضرب قائد بيرنلي

يغيب بن مي، قائد فريق بيرنلي، عن لقاء فريقه مع مضيفه مانشستر سيتي، بعد غد السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات لشين ديتش، مدرب بيرنلي، قال فيها إن مي (32 عاما) "على ما يرام"، مشيرا إلى أنه يخضع حاليا للعزل الطبي، دون أن يكشف عن موعد عودته للملاعب مرة أخرى.





ورفض ديتش الكشف عن النسبة المئوية للاعبي فريقه الذين تم تطعيمهم، موضحا أنه سيستمر في سياسته بترك حرية اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر للاعبيه.





وقال ديتش "لكل فرد حرية تقرير ما يود أن يقرره. لقد تم تطعيمي مرتين، كل طاقمي على حد علمي قاموا بنفس الأمر. لقد تم تطعيم أطفالي مرتين، ولقحت عائلتي مرتين. أنا أوصي به ولكن هذا اختيار شخصي. لا يمكنني فرض أي شيء على أي شخص آخر".





من المحتمل أن يمنح غياب مي فرصة أخرى للدفع بناثان كولينز، الذي انضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما شارك في مباراة بيرنلي الأخيرة ضد نورويتش سيتي، قبل أسبوعين، عقب تعرض قائد الفريق لكدمة.





وانضم كولينز إلى بيرنلي، قادما من ستوك سيتي في يونيو الماضي، وشارك في ثلاث مباريات حتى الآن، اثنتان منها في كأس رابطة الأندية المحترفة.





من المؤكد أن تكون مشاركة كولينز (20 عاما) أمام مانشستر سيتي، بمثابة دفعة للأمام بالنسبة للاعب الشاب، لكن ديتش أبدى إعجابه بتطور مستواه حتى الآن، حيث قال "لعب ناثان المباراة الأخيرة واعتقدنا أنه قام بعمل جيد. هذا ما أحضرناه إلى هنا ليفعله ".



