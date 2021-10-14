زد يتعاقد مع شقيق كريم بامبو بيع نهائي





نجح مسؤلو نادي زد في التعاقد مع عمرو بامبو، لاعب وسط نادي انبي 99 وذلك في إطار تدعيمات الفريق في خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويستعد فريق زد لمواجهة فريق الترسانة، في الثانية ونصف عصر غداً الجمعة، على ملعب نادي الترسانة الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني.



وكان فريق زد قد فاز على نظيره القناة، بهدف نظيف سجله حسين البدري، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.



وعقد فريق زد العديد من الصفقات استعداداً للموسم الجديد، حيث تعاقد مع كلا من: "بيدو نصر حارس بورتو السويس، محمد مزيكا حارس بترول اسيوط، محمد اشرف إعلاميين، اغاثون ميلاد إعلاميين، كامل احمد المنيا، فتحي مبروك غزل المحلة، احمد الصعيدي النصر، كريم يكن منتخب السويس، عبد الله السنجهاوي فاركو، حسين البدري بورتو السويس، أوين سبورتنج كاسل، بيبو حسن النجوم، هشام رجب الترسانة، احمد محسن طنطا واف سي مصر، مصطفى عبد الوهاب بني سويف".