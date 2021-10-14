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وزير الأوقاف: "الاختلاط مش حرام.. واللي عنده حاجة بتقول كده يجيبهالي" (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:37 م
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
كساب أحمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاختلاط بين الفنيات والشباب في المدارس ليس حرامًا، معقبًا: "اللي عنده دليل واحد على حرمة الاختلاط، يطلعه".

الاختلاط بين الشباب والفتيات 
وأضاف "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الفقهاء اشترطوا تحقيق الصحبة الآمنة في الاختلاط، معقبًا: "القول بحرمة الاختلاط غير مبرر، ولا يوجد أحد حرم الاختلاط، أمال زمان كانوا بيطلعوا مع بعض في الحروب، وفي الأسواق"

وزير الأوقاف
 وفي سياق آخر، قال وزير الأوقاف، إن الفن الذي ينمي الذوق العام والحس الإنساني، وروح الولاء والانتماء الوطني مقبول ويحترم، أما الفن الهابط الذي يخرج عن الذوق العام لا يلقى قبولا.

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