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إصابة رئيس لاتفيا بفيروس كورونا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
وكالات
 
أعلن مكتب رئيس لاتفيا، إيجلز ليفيتس، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته قادما من السويد.

جاء فى بيان مكتب رئيس لاتفيا "جاءت نتيجة الاختبار السريع لليفيتس إيجابية بعد عودته من زيارة عمل للسويد، ومن المقرر أن يخضع لاختبار بى سى ار".

وعلى ذلك، تم تأجيل اللقاء المقرر عقده اليوم مع رئيس استونيا الجديد الار كاريس، الذى يتواجد فى ريجا حاليا.

ومن المقرر أن يلتقى كاريس بدلا من ذلك برئيسة البرلمان فى لاتفيا، إنارا مورنيزى.

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