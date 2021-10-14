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وزير التعليم: الوجبات المدرسية مجانية للطلاب

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:43 م
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوجبات المدرسية الجديدة "مجانية" للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها.

الوجبات المدرسية
وأضاف الوزير في تصريح له عبر صفحته الشخصية علي الفيس بوك: "كل ما يتم تداوله هو تسريبات لمستندات إدارية داخلية" ليست للنشر وتعكس تكلفة هذه الوجبات التي تتحملها الدولة ولا يتحملها المستفيدين من الطلاب.

وزارة التعليم
في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع ناشيونال جيوغرافيك للتعلم National Geographic Learning، إحدى شركات مجموعةCengage، من أجل التعاون في وضع المناهج الدراسية للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي، لما يقرب من سبعة ملايين طالب.

وتُعد هذه الشراكة، التي ستقدم مواد مطبوعة ورقمية بالفصول الدراسية، جزءًا من رؤية التعليم المصري وهي عبارة عن تحوّل شامل لنظام التعليم في مصر بحلول عام 2030، مدعومة بالتركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدي.


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