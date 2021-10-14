قائمة الترسانة لمواجهة زد في دوري القسم الثاني

تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثه للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



ويسعى فريق الترسانه لتحقيق المزيد من الانتصارات بعد فوزه علي نادي النصر في الجوله الثانيه من أجل تحقيق حلم الصعود مره أخري للدوري الممتاز ، كما يسعى زد لخطف نقاط اللقاء للحفاظ علي صدارة الترتيب .



كان قد خسر الشواكيش أول مبارياته ضد بورتو بهدفين مقابل هدف و فاز علي نادي النصر بهدف مقابل لا شئ ، علي الجانب الأخر فاز نادي زد في أول جولتين ولم تهتز شباكه حتي الآن .



وتشهد قائمة الترسانة تواجد كلاً من : مؤمن جابر - علي فرج - محمد جمعه شيكا - سعيد احمد - محمد سعيد - أحمد علي - محمود توبه - الصاوي مصطفي - ابراهيم منصور - مروان شاهين - أحمد شكري - خالد شيكا - إسلام مسعود - إسلام عصام - محمد ناجح - إيهاب فؤاد - إسلام فؤاد - ماندوجا .



وتشهد المباراه غداً غياب كلاً من اللاعب نانا كوامي ومحمود اسماعيل رامبو و محمود سماره للإصابه .