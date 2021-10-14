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الزمالك يخضع لمسحة طبية في كينيا

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:43 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية في العاشرة والنصف صباح الجمعة تحت إشراف المستشفى القبطي بكينيا استعدادا للقاء توسكر الكيني.

ومن المقرر أن يتسلم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة نتيجة المسحة الطبية بعد خمس ساعات من الخضوع لها. 

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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