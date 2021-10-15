خبيرة: الوقت الحالي ليس مناسبًا لتطبيق الضريبة الرأسمالية

قالت رانيا يعقوب، محلل أسواق المال، إن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للبدء في تطبيق الضريبة الرأسمالية في الأسواق المالية خاصة أن الدولة المصرية بدأت في تفعيل دور البورصة في الاقتصاد.





وأضافت "رانيا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن البورصة المصرية هي من تدعم الاقتصاد.



