Advertisements

خبيرة: الوقت الحالي ليس مناسبًا لتطبيق الضريبة الرأسمالية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قالت رانيا يعقوب، محلل أسواق المال، إن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للبدء في تطبيق الضريبة الرأسمالية في الأسواق المالية خاصة أن الدولة المصرية بدأت في تفعيل دور البورصة في الاقتصاد.

وأضافت "رانيا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن البورصة المصرية هي من تدعم الاقتصاد.

وأشارت إلى أن البورصة تمثل احد أهم قنوات جذب الاستثمار وأحد أهم مجالات التمويل نظرًا لارتفاع الفوائد وأزمة التمويل عن طريقها.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر أسواق المال

أخبار تهمك

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

مهرجان الجونة.. مي سليم تتألق بفستان وردي خلال حفلة الأفتتاح

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 20 ساعة

الإصابة تعطل ظهور راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"ضريبة الدمغة" سيناريو متكرر ومخاوف من التنفيذ.. وخبراء: "تعكس ازدواجية تفكير الحكومة"

خبيرة أسواق المال تكشف الفائدة من طرح 5 شركات حكومية للاكتتاب بالبورصة (فيديو)

خبير مالي يكشف الأسباب الجوهرية لإستحالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

رانيا يعقوب تكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة منذ فبراير الماضي

خبيرة أسواق المال: ننتظر دعم الدولة للبورصة المصرية من خلال الطروحات الجديدة

"يسهم في تطويرها".. خبيرة تتوقع طرح أسهم المتحدة للإعلام في البورصة (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

01:11 ص

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements