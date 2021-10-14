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أول تعليق لوالد ضحية مشادة "التختة الأولى": "كان دراعي الشمال" (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف محمد حلمي شحاتة، والد الطفل عيد ضحية مشادة حجز "التختة الأولى"، تفاصيل واقعة وفاة نجله، قائلا إنه كان في كفر الشيخ وتلقى اتصالا من المدرسة أخبره أن نجله تعرض للإغماء في الطابور وعندما وصل إليهم وجد أن نجله بالعناية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي، وأخبروه أنه مصاب بتشنجات.

مشادة التختة الأولى
وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه يعمل "استورجي" ونجله كان يساعده، معلقا: "كان دراعي الشمال وبيعمل معايا كل حاجة"، لافتا إلى أنه لم يعرف الحقيقة إلا بعد أن أخبرهم 3 من زملاء نجله بالحقيقة أن هناك طلاب ضربوه وخنقوه.

الخناقة بسبب التختة
وأضاف أنه عندما علم تفاصيل الواقعة الحقيقية توجه لقسم الشرطة وحرر محضرا، واستمعوا لشهود من الطلاب، معلقا: "الخناقة بسبب التختة".

الكلمات المفتاحية

والد ضحية التختة الاولى كفر الشيخ التختة الأولى

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