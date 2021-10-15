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استشاري علاقات أسرية: الخيانة سببها الرجل في المقام الأول (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت صابرين جابر، استشاري العلاقات الأسرية، إنه لا يوجد اختلاف في الخيانة بين الزوج والزوجة، لأن مشاعر الطرفين واحدة، والله عز وجل لم يفرق في العقوبة ما بين الرجل والمرأة، ولكن المجتمع هو من وضع هذا الفارق.

وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المجتمع أحيانًا يبرر للرجل الخيانة، ولكن إذا قامت المرأة بالخيانة، فتعاقب من المجتمع بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن الخيانة سببها في المقام الأول الرجل.

ولفتت إلى أن المرأة إذا قامت بمواجهة الرجل بالخيانة، واعترف الرجل بهذا الأمر، فهذا يعني أن الرجل لديه مبادئ، وقادر على الإصلاح من نفسه.

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بوابة الفجر المرأة الفجر الرجل

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