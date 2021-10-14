رانيا يوسف تريند "تويتر" بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة السنيمائي

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند موقع تويتر بعد إطلالتها الجريئة اليوم الخميس في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي.

حيث ارتدت رانيا يوسف فستانا أسود طويل مفتوح من القدم وبكتف مكشوف، واعتمدت في إطلالتها على البساطة فظهرت بشعر منسدل للخلف وميكب هادئ، وأثارت إطلالتها إعجاب الكثير ولفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

انطلقت اليوم فاعليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي الذي يستمر حتى 22 اكتوبر الجاري، كما يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.