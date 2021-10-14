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بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 11:59 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
تألقت الفنانة ياسمين صبري، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حيث ظهرت بفستان أصفر أنيق أظهر ملامح جمالها.

وظهرت "صبري" بميك أب صاخب، حيث شبهها البعض بجورجينا، وكانت إطلالتها هادئة حيث تواجد في الفستان عدد من الأحجار، وأظهر ملامح أنوثتها، كما اعتمدت على الشعر المنسدل على كتفها.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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