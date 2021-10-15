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فاروق الباز يكشف العلاقة بين زلزالي كريت 2021 والقاهرة 1992 (فيديو)
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:24 ص
كساب أحمد
قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، عن حقيقة وجود علاقة ما بين زلزال كريت 2021 بزلزال القاهرة 1992، نظرًا لحدوث الزلزالين في يوم الثاني عشر من أكتوبر.
وقال "الباز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس: "هناك احتمال بان تكون هناك علاقة قوية بين الزلزليين، لأن الزلزال تحدث نتيجة تحرك الكتل في القشرة الأرضية عند حدوث جذب من مكان ما بشكل زائد عن الطبيعي".
وتابع: "القشرة الأرضية مكونة من كتل تتحرك من وقت للآخر بسبب اختلاف الجاذبية.. الأرض بتلف حول الشمسي، والجاذبية في مكان ما، تعتمد على موقع الأرض من حيث الشمس، وأحيانًا تزيد الجاذبية بسبب حركة الشمس في وقت ما، مما يؤدي إلى حركة، وبالتالي حدوث زلزال".
ولفت إلى أن الارتباط بين زلزالين 2021 وزلزال 1992 يجب دراسته، وقد يحدث زلزال آخر بعد 10 أو 20 عامًا في نفس التوقيت من العام، مشيرًا إلى أن مصر ليست في منطقة زلازل، ولكن هذا لا يعني عدم حدوث زلزال.