رامي رضوان يشكر القائمين على مهرجان الجونة السينمائي لهذا السبب

وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة شكر إلى القائمين على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لحرصهم على تكريم الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس إن إدارة المهرجان حرصوا على تكريم ملك الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم.



وأضاف "لم أشاهد العرض الذي قدم بهذا الإطار، ولكنه كما ورد لي كان مؤثر وشديد التميز وكل الشكر على العرض والاستعراض الرائع وفقًا للرسائل التي جاءت إلي والتي كانت مصحوبة بأغاني الأستاذ سمير".



وكان انفرد "الفجر الفني"، بمرافقة أبطال العرض الرسمي لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انطلاق أولى فاعلياته، بقاعة بلازا داخل الجونة.



ويشمل العرض تقديم بعض أعمال الفنان الراحل سمير غانم، فضلا عن عرض فيلم وثائقي يحتوي على لقطات من أعماله التي رسخت في أذهان الجمهور، وكون قاعدة جماهيرة من خلالها.



وعلى صعيد آخر، يستمر العمال في إصلاح مدخل القاعة الرئيسية والتي اتلفت صباح اليوم، بسبب نشوب حريق أدى إلى خسائر كبيرة، والتهمت جميع التجهيزات، وجاري الانتهاء منها من جديد.

