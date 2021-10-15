Advertisements

رئيس وزراء اليمن: مصر "فاتحة ذراعيها" لدعمنا (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:50 ص
معين عبدالملك
معين عبدالملك
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، تفاصيل زيارته إلى مصر، قائلا إن الزيارة تستهدف مناقشة ملفات سياسية، حيث يتم اطلاع الحكومة المصرية ورئيس الوزراء والفريق الحكومي على الوضع الآن في اليمن.

وأشار "عبدالملك"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة مختلفة حيث أن الحكومة اليمنية تعد حكومة الكفاءات السياسية المشكلة من كل القوى السياسية وبموجب اتفاق الرياض، حيث أنها تختلف عن الحكومة السابقة.

وأضاف رئيس وزراء اليمن، أن الوضع في اليمن صعب ويقابله عدة تحديات، حيث تشهد اليمن العام السابع من الحرب، متابعا: "مصر فاتحة ذراعيها بالكامل لدعم اليمن".

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر اليمن الفجر

أخبار تهمك

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة

نجم برشلونة على رادار ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 22 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 8 ساعات

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - صلاح يزف بشرى سارة إلى جماهير ليفربول

منذ أقل من ساعتين

على طريقة رانيا يوسف.. سمية الخشاب بفستان جرئ في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

سقوط النجمة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونةبعد حديثها عن سمير غانم

منذ 13 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 20 ساعة

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء "عبدالعال" بالرئيس اليمني بمقر البرلمان

رئيس الوزراء اليمني: سنتجاوز كل التحديات بمساندة من الأشقاء في التحالف

قطر ترعى لقاءات في عمان تمثل بداية لصراع جديد في اليمن

ولي عهد أبو ظبي يغادر السعودية بعد توقيع "اتفاق الرياض"

محلل سياسي لــ "الفجر": عودة الحكومة الشرعية اليمنية لعدن يؤكد مصداقية الأطراف السياسية

رئيس الحكومة اليمنية: "اتفاق الرياض" خطوة كبيرة في السلام الشامل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

11:38 م

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

11:28 م

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements