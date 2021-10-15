رئيس وزراء اليمن: مصر "فاتحة ذراعيها" لدعمنا (فيديو)

كشف الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، تفاصيل زيارته إلى مصر، قائلا إن الزيارة تستهدف مناقشة ملفات سياسية، حيث يتم اطلاع الحكومة المصرية ورئيس الوزراء والفريق الحكومي على الوضع الآن في اليمن.



وأشار "عبدالملك"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة مختلفة حيث أن الحكومة اليمنية تعد حكومة الكفاءات السياسية المشكلة من كل القوى السياسية وبموجب اتفاق الرياض، حيث أنها تختلف عن الحكومة السابقة.



وأضاف رئيس وزراء اليمن، أن الوضع في اليمن صعب ويقابله عدة تحديات، حيث تشهد اليمن العام السابع من الحرب، متابعا: "مصر فاتحة ذراعيها بالكامل لدعم اليمن".