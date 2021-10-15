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فاروق الباز: الصحراء الغربية كانت تحتوي على بحيرات وأنهار كثيرة (فيديو)
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:23 ص
كساب أحمد
حذر الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن، من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على طبيعية الحياة، لافتَا إلى أن مصر تأثرت بهذه التغيرات خلال السنوات السابقة.
وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن التغير المناخي يؤثر بصعوبة كبيرة على الناحية الجغرافية، مشيرًا إلى أن الصحراء الغربية في مصر كانت تحتوي على بحيرات وأنهار وحيوانات كثيرة، وبعد ذلك تحولت إلى صحراء، ولكن هذا حدث على مدى ملايين من السنوات.
ولفت إلى أن كل مكان في الأرض يحدث فيه تغير بسبب التغيرات المناخية، ولكن الإنسان من خلال الانبعاثات الكربونية يزيد من وتيرة هذه التغيرات، معقبًا: " زيادة ثاني أكسيد الكربون يزيد من التغيرات المناخية بشكل سريع"