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وادي دجله يواجه بورفواد في الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
بسمة البدري


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجله بقياده عبدالباقي جمال نظيره فريق بورفؤاد بقياده محمد ياسين في المباراه المقرر لها اليوم الجمعة في الثانيه والنصف عصرا علي ملعب المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة القاهرة من مسابقه الدوري القسم الثاني.

وكان فريق وأدى دجله قد خسر امام فريق السكه الحديد بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين في الجوله التانيه بمجموعة القاهرة من مسابقه الدوري القسم الثاني .

ويحتل فريق وادي دجله المركز السادس في ترتيب جدول الدوري للقسم التاني برصيد 3 نقاط، وذلك بعد أن خاض مبارياتين أمام فريق بنها بقياده عيد مرازيق وفريق السكه الحديد بقياده امير عزمي مجاهد .

بينما خسر فريق بورفؤاد بقياده محمد ياسين في الجولة التانية أمام بتروجيت بقياده ربيع ياسين بنتيجه هدفين دون رد علي ملعب بترو سبورت.

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