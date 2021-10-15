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إبراهيم عيسى: كل المؤسسات الدولية يشوبها فساد (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:13 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يرى أن كل المؤسسات الدولية على مستوى العالم يشوبها فساد وعلاقات شخصية مؤثرة، حيث لا توجد مؤسسة دولية بريئة أو شفافة.

وأشار "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إلى أن من أول "الفيفا" والاتحاد الدولي لليد وحتى الأمم المتحدة والمؤسسات المالية كصندوق النقد أو البنك الدولي يشوبهم فساد، معلقا: "متصدقش أن الموضوع منضبط.. هو فساد أنيق وصامت".

وأضاف أن فكرة الدين الخارجي تكون دائما محاطة بتخوف سياسي ووطني، لافتا إلى أن مصر عندما شاركت في حرب تحرير الكويت أسقط عنها 50% من مديونياتها، ومن حينها كان لدى الرئيس الأسبق مبارك حساسية شديدة من الاستدانة والدين.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المؤسسات الدولية الفساد الفجر

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