إبراهيم عيسى: كل المؤسسات الدولية يشوبها فساد (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يرى أن كل المؤسسات الدولية على مستوى العالم يشوبها فساد وعلاقات شخصية مؤثرة، حيث لا توجد مؤسسة دولية بريئة أو شفافة.





وأشار "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إلى أن من أول "الفيفا" والاتحاد الدولي لليد وحتى الأمم المتحدة والمؤسسات المالية كصندوق النقد أو البنك الدولي يشوبهم فساد، معلقا: "متصدقش أن الموضوع منضبط.. هو فساد أنيق وصامت".



