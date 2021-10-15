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أبراهام يسعي للحاق بمواجهة يوفنتوس

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
وكالات

يخضع الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم فريق روما، لسلسلة من العلاجات المختلفة على أمل التخلص من إصابة في كاحل القدم، للحاق بمواجهة فريقه ضد مضيفه يوفنتوس يوم الأحد القادم في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.

وتعرض أبراهام للإصابة خلال مشاركته كبديل في تعادل منتخب إنجلترا 1 / 1 مع ضيفه منتخب المجر أول أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.

ولعب أبراهام لمدة 15 دقيقة فقط بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في المباراة، التي جرت على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن يتم استبداله بعد تعرضه للإصابة.

وعاد أبراهام إلى إيطاليا في وقت متأخر من الليلة الماضية وأظهرت الفحوصات عدم وجود كسور أو تلف في الأربطة، ولكن هناك كدمات شديدة في الكاحل الأيمن.

وذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية على موقعها الألكتروني اليوم الخميس أن لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، يسابق الزمن حاليا من أجل اللحاق برحلة الفريق لمدينة تورينو ومواجهة يوفنتوس.

أوضحت الصحيفة أن أبراهام خضع اليوم للعلاج الطبيعي والعلاج بالليزر والعلاج المغناطيسي، الذي يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية لتسريع عملية التجديد ومقاومة الالتهاب.

يذكر أن أبراهام (24 عاما) أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 10 مباريات لعبها مع روما في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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