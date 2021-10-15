سقوط النجمة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونةبعد حديثها عن سمير غانم

انطلقت أمس الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي الذي يستمر حتى 22 اكتوبر الجاري، كما يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.



