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سقوط النجمة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونةبعد حديثها عن سمير غانم

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:43 ص
لبلبة
لبلبة


سقطت النجمة لبلبة، على خشبة مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى وذلك قبل عرض فيلم قصير عن النجم الكوميدى الراحل سمير غانم.

وتعرضت النجمة للسقوط بعد تعثرها فى الحركة على المسرح، بعد كلمة قصيرة عن سمير غانم.

انطلقت أمس الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي الذي يستمر حتى 22 اكتوبر الجاري، كما يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.



الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة منوعات لبلبة فن سمير غانم افتتاح الجونه

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