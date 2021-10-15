ساويرس عن منتقدي مهرجان الجونة: "دي ناس لسه عايشة في القرون الوسطى"





علق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجا ن الجونة وأنه عبارة عن استعراض للفساتين قائلاً : "الناس دي بتصعب عليا دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولا تتقدم"





وتابع في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة المذاع على شاشة " ON"قائلاً : " بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقفاتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم ".



