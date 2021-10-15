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ساويرس عن منتقدي مهرجان الجونة: "دي ناس لسه عايشة في القرون الوسطى"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:04 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

علق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة وأنه عبارة عن استعراض للفساتين قائلاً : "الناس دي بتصعب عليا  دي ناس عايشة في القرون  الوسطى ومش عايزة تشوف جمال  ولا تتقدم"

 وتابع  في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات الدورة الخامسة المذاع على شاشة  " ON"قائلاً : " بالعكس أنا غياظ  وبشوف كل ماحنا بنتقدم  وبنوري للعالم إبداعنا وثقفاتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم ".

وداعب نجيب في نهاية حديثه لميس الحديدي  عندما سألته : عاوز تقول حاجة يا نجيب ؟   ليرد قائلاً : عاوز اقول أني بحب بس .

الكلمات المفتاحية

نجيب ساويرس مهرجان لميس الحديدي سينما جونة

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