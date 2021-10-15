"بحبك".. هكذا علقت أسما شريف منير على صورة والدها بمهرجان الجونة

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، صور جديدة لوالدها من مهرجان الجونة السينمائي الذي يستمر حتي 22 أكتوبر وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت على الصور قائلة: "مشرفنا ديما شيك ولذيذ وجرئ وبحبك"



أنطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، في السادسة مساء أمس الخميس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود