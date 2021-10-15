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الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس الرابطة حال عدم انتهاء عقوبته.

وقال عامر حسين في تصريحات متلفزة: "سيتم الإعلان عن 8 أو 9 مباريات في الدوري قبل كأس الأمم".

وأضاف: "سيتم انتهاء عقوبة شيكابالا خلال مباريات الدوري، ولكن بطولة كأس الرابطة ستدخل ضمن مباريات إيقافه إذا لم تنته وقتها".

وتابع عامر حسين: "كنت على قناعة كاملة بأن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول ونهاية الدوري حتى يكون مظهر احتفالي، لكن الرأي الجماعي أشار بألا تكون القرعة موجهة".

وأتم: "الأمن لم يرد حتى الآن بخصوص ملعب إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي، من المنتظر أن يصل الرد قبل إعلان الجدول المفصل يوم السبت".

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