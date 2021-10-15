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ليفربول يتطلع لضم نجم أتليتكو مدريد

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى استهداف ليفربول التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ليفربول يرغب في ضم جواو فيليكس الصيف المقبل، في ظل معاناته لحجز مكان له في التشكيل الأساسي للروخيبلانكوس هذا الموسم.

ولم يشارك الدولي البرتغالي البالغ من العمر 21 عامًا، سوى في 3 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، وعلى الرغم من تعاقد أتلتيكو معه مقابل 113 مليون إسترليني من صفوف بنفيكا منذ عامين، إلا أن الفريق الإسباني منفتح لتلقي أي عروض بشأن رحيله.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن أتلتيكو يرحب بالحصول على 68 مليون إسترليني فقط لرحيله، من أجل الاستفادة من هذا الرقم بضم أنطوان جريزمان بشكل دائم من برشلونة.

ويمنح فيليكس خيارات هجومية متعددة ليورجن كلوب، مدرب ليفربول، في ظل قدرته على اللعب في مركز المهاجم الصريح أو الجناح.

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