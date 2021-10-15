دينا الشربيني تطرح الإعلان الترويجي لأغنيتها "فلتت مني" مع حسن أبو الروس

شاركت الفنانة "ددينا الشربيني" الفيديو الترويجي ل"فلتت مني" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





نشرت "دينا الشربيني" أمس البوستر الدعائي للأغنية وظهرت فيه بإطلالة جريئة إلى جوار "حسن أبو الروس"، كما ظهرا معًا على "الريد كااربت" في فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي.





يذكر أن الفنانة "دينا الشربيني" أصيبت في قدمها قبل بدء حفل الافتتاح، وظهرت في احدى اللقطات وهي تعاني من إصابة قدمها، ولم يذكر السبب بعد.