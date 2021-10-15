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مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن موقف الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، من الانتقال إلى النادي الأهلي.

بنشرقي يرحب بالانتقال إلى الأهلي
وأبلغ أشرف بنشرقي، وكيله أنه لا يمانع في الانتقال إلى النادي الأهلى خلال الفترة المقبلة حال عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع الزمالك.

هل ينتقل أشرف بنشرقي للأهلي؟
وأوضحت تقارير صحفية إن بن شرقي عقد جلسة مع وكيله خلال تواجده فى المغرب مع منتخب بلاده وابلغه بأنه لا يوجد لديه ما يمنع من الانتقال للاهلى ولكن اذا كان الراتب مغري.

وكان بن شرقي قد طلب من الزمالك وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار مع تفعيله بعد التجديد مباشرة وهو ما رفضه مسؤولي القلعة البيضاء.

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