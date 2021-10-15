ليفربول يقدم عرض جديد خرافي لتجديد عقد صلاح

كشفت صحيفة Football Insider فى تقرير مطول لها أن نادى ليفربول يريد تمديد عقد محمد صلاح مهاجم الفريق قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية المحدد لها يناير المقبل.





ووفقا للصحيفة أن ليفربول استقر على عرض 385 ألف جنيها إسترلينيا ما يقرب من 7 ملايين جنيه راتبا أسبوعيا لإقناع محمد صلاح بالتمديد للريدز ليصبح صاحب الراتب الأعلى في غرفة ملابس الريدز.





وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في إنهاء مفاوضاته مع محمد صلاح قبل فترة الميركاتو الشتوى فى يناير المقبل.





وكان محمد صلاح، نجم نادى ليفربول، قد اكتسح كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد فى استفتاء أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لشهر سبتمبر الماضى، والذى طرحته قناة "Football on BT Sport" البريطانية، بعد تألق الفرعون بشكل كبير خلال المباريات التى خاضها مع ناديه خلال تلك الفترة وتصدره مشهد هدافى الفريق فى البريميرليج.





ووفقاً لنتائج الاستفتاء حصل محمد صلاح على نسبة 62.4% من تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمى للقناة على موقع "تويتر".





بينما حصل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على 27.1% من نسبة الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء فى المركز الثاني.





وثالثاً تواجد الان سانت ماكسمين لاعب نيوكاسل يونايتد بنسبة 5.4% من جملة ممن شاركوا فى الاستفتاء.





وجاء رابعا فى الترتيب نجم تشيلسى أنطونيو روديجر الذى حقق 5.2% من نسبة المصوتين فى الاستفتاء على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لشهر سبتمبر.



