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كواليس تجديد الأهلي الثقة في موسيماني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
قام مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد الثقة في المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الساعات الماضية وذلك بعد فترة عاشها في غموض بشأن مصيره مع المارد الأحمر.

وجاء تحرك محمود الخطيب في هذا التوقيت للإعلان عن تجديد الثقة في موسمياني واستمراره بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة إفريقية مهمة أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل.

وأعلن الخطيب عن خطوة التمسك بموسيماني من أجل توجيه رسالة إلى لاعبي القلعة الحمراء بشأن استمراره بجانب ضرورة التركيز في المباريات الصعبة المنتظرة في الفترة المقبلة.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بإعلان استمرار بيتسو موسيماني بنفس شروط العقد القديم.

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