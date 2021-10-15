أحمد بدير: أفضل دائما الأعتزال عن الناس والعيش في الحياة بصمت





ولفت إلى أنه أيام حظر فيروس كورونا كان سعيدًا بالجلوس بالمنزل.



يذكر أن الفنان أحمد بدير شارك في حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" وهو من بطولة الفنانة هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوي محمد، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كشف الفنان أحمد بدير، خلال لقائه في برنامج "السيرة" أنه يفضل دائمًا الاعتزال عن الناس، والعيش في الحياة بصمت، ولكن هذا خارج التمثيل فقط، وأن الفترة التي يضحك فيها من قلبه أثناء وقوع أمام الجمهور على خشبة المسرح.وتحدث أحمد بدير أثناء الحلقة قائلا إنه كان ينعزل عن أصدقائه في الطفولة، وكان يلعب بمفرده دائمًا، وأنه ليس شخص حزينًا دائمًا، ولكن يفضل اعتزال الناس، ولا يتحدث كثيرًا وصامت في أغلب الأوقات، ولكن داخل أجواء التمثيل غير ذلك.