محمد ممدوح ينتهي من تصوير دوره في فيلم "السرب"









انتهي الفنان محمد ممدوح، من تصوير مشاهدة في فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.يدور فيلم "السرب" في إطار الأكشن ويتناول قضية قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام الجيش المصري لهم في فبراير عام 2015.فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي.يذكر أن الفنان محمد ممدوح، شارك في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لعبة نيوتن" وهي من بطولة مني زكي، محمد ممدوح، محمد فرج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، تأليف وإخراج تامر محسن.