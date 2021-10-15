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ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس يومي الجمعة والسبت

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
نصحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، جميع المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية لتجنب الإصابة بنزلات برد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة أن الأيام الماضية شهدت انخفاض في درجات الحرارة ليلا خاصة في الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة. 

وأضافت شاكر  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: بالنسبة لدرجات الحرارة العُظمى فما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين أو 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن يومي الجمعة والسبت القادمين، يشهدوا ارتفاع في درجات الحرارة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 34 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد إلى 42 درجة، وأيضاً السواحل الشمالية متوقع وصول درجات الحرارة عليها إلى 33 درجة مئوية، وعلى  شمال الصعيد 36 درجة.

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