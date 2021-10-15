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"التضامن": الدولة تولي حق الإنسان في المعيشة أولوية كبرى

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:48 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
قالت الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك، إن الوزارة بشراكة مع مؤسسة حياة كريمة أطلقت حملة «بالوعي… مصر بتتغير للأفضل» في 4 محافظات هم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، من أجل تعميم التجربة في باقي محافظات الجمهورية. 

وأضافت الدكتورة رامونا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تولي حق الإنسان في المعيشة أولوية كبرى وحق التنوير والمعرفة وتنمية الفكر هي الطريقة الوحيدة للارتقاء المجتمع. 

وتابعت مستشار وزيرة التضامن، من أهداف الحملة تنمية الوعي المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار وتحويله إلى مجتمع ناضج ويتحرك نحو التنمية الشاملة، لافتة أن غياب الوعي يؤدي إلى الجهل والفقر وارتفاع معدل البطالة، مشيرة إلى أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام في كل محافظة بواقع يومين في كل مركز.

الكلمات المفتاحية

مؤسسة حياة كريمة حملة وعي حملة مصر بتتغير للافضل

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