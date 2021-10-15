"التضامن": الدولة تولي حق الإنسان في المعيشة أولوية كبرى

قالت الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك، إن الوزارة بشراكة مع مؤسسة حياة كريمة أطلقت حملة «بالوعي… مصر بتتغير للأفضل» في 4 محافظات هم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، من أجل تعميم التجربة في باقي محافظات الجمهورية.





وأضافت الدكتورة رامونا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تولي حق الإنسان في المعيشة أولوية كبرى وحق التنوير والمعرفة وتنمية الفكر هي الطريقة الوحيدة للارتقاء المجتمع.



