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"التضامن": تعميم حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في جميع المحافظات

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:46 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
قالت الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك، إن  حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل تستهدف نشر الوعي بشأن خطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

وأضافت "كنعان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: نستهدف تعميم حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل في جميع محافظات الجمهورية، مضيفة: من أهداف الحملة تنمية الوعي المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار وتحويله إلى مجتمع ناضج ويتحرك نحو التنمية الشاملة، لافتة أن غياب الوعي يؤدي إلى الجهل والفقر وارتفاع معدل البطالة، مشيرة إلى أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام في كل محافظة بواقع يومين في كل مركز.

وتابعت مستشار وزيرة التضامن: الدولة تولي حق الإنسان في المعيشة أولوية كبرى وحق التنوير والمعرفة وتنمية الفكر هي الطريقة الوحيدة للارتقاء المجتمع.   

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حملة وعي حملة مصر بتتغير للافضل بوابة الفجر الفجر التضامن

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