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عرض حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا 1" غدا

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 04:53 ص
جيهان خليل
جيهان خليل
أروي حمدي

يبدأ عرض حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل "على الهامش" من بطولة صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد.


وتعتبر حكاية "على الهامش" الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا إنا" الجزء الثاني، والذي عرض منه مؤخرا حكاية "بدون ضمان" الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، ويقوم ببطولته هنادي مهنى وهاجر أحمد.

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