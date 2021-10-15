البنك الزراعي المصري: نستهدف تعظيم دور القطاع المصرفي وتحسين مستوى معيشة المواطنين

قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي هو بيت الفلاح المصري، لافتا أن مصرفة يدعم جهود القيادة السياسية لتطوير الريف المصري بشكل عام في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قوافل البنك الزراعي المصري التوعوية للتوعية ببرامجه وخدماته التمويلية والمصرفية والشمول المالي جابت القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة"، لافتا أن البنك يقدم العديد من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة بهدف تعظيم دور القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأشخاص بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع.



