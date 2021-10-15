Advertisements

البنك الزراعي المصري: نقدم خدمات مصرفية تناسب جميع فئات المجتمع

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:57 ص
البنك الزراعي
البنك الزراعي
أكد خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، على أهمية مشاركة مصرفة في المشروعات التنموية الكبرى لتطوير الريف المصري، لافتا أن قيادات البنك قامت بنحو 40 جولة على مستوى محافظات الجمهورية للتوعية ببرامجه وخدماته التمويلية والمصرفية والشمول المالي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة".

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك يقدم العديد من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة بهدف تعظيم دور القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأشخاص بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع.

تابع رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، القوافل جابت العديد من قري الصعيد من بينهما أسيوط وقنا ومن وجه بحري المنوفية والإسكندرية لتوعية المواطنين وتحسين مستوى معيشة سكانها، ودعم الفلاحين وصغار المزراعين والمربين، مثل قروض المحاصيل الزراعية ،ومشروع البتلو ،وتطوير مراكز الألبان.

أخبار تهمك

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 23 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

سقوط النجمة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونةبعد حديثها عن سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ أقل من ساعة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

01:11 ص

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements