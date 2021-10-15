البنك الزراعي المصري: نقدم خدمات مصرفية تناسب جميع فئات المجتمع

أكد خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، على أهمية مشاركة مصرفة في المشروعات التنموية الكبرى لتطوير الريف المصري، لافتا أن قيادات البنك قامت بنحو 40 جولة على مستوى محافظات الجمهورية للتوعية ببرامجه وخدماته التمويلية والمصرفية والشمول المالي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة".





وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك يقدم العديد من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة بهدف تعظيم دور القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأشخاص بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع.



