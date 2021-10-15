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مصر لتأمينات الحياة تستهدف توقيع 8 شراكات بنكية لتسويق منتجاتها
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:58 ص
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، لارتفاع الشبكة التسويقية للشركة بالقطاع المصرفي وهيئة البريد إلى 228 فرعاً يتم من خلالها توزيع وتسويق منتجات ووثائق الشركة.
وأشار محمد موسى في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات الدكتور أحمد عبدالعزيز، أن الشركة تهدف التوسع في هذا النشاط التسويقي خلال الفترة المقبلة عبر توقيع إتفاقيات جديدة لتصل بها إلى 8 شراكات بنكية خلال 3 أعوام.
وأوضح أن الشركة تتعاقد حالياً مع 6 بنوك تضم الأهلي المصري، وميد بنك، وناصر الإجتماعي، بجانب التعمير والاسكان، والمصري الخليجي “إي جي بنك”، وكذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB”، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصري التي تتواجد الشركة في 20 فرعاً تابعين له حالياً، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في تحقيق إجمالي محفظة أقساط تجاوزت الملياري جنيه من وثيقة «معاش بكره» المقدمة حصرياً لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال 150 فرعاً تابعين للبنك.