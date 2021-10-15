مصر لتأمينات الحياة تستهدف توقيع 8 شراكات بنكية لتسويق منتجاتها

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، لارتفاع الشبكة التسويقية للشركة بالقطاع المصرفي وهيئة البريد إلى 228 فرعاً يتم من خلالها توزيع وتسويق منتجات ووثائق الشركة.





وأشار محمد موسى في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات الدكتور أحمد عبدالعزيز، أن الشركة تهدف التوسع في هذا النشاط التسويقي خلال الفترة المقبلة عبر توقيع إتفاقيات جديدة لتصل بها إلى 8 شراكات بنكية خلال 3 أعوام.



