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بعدما تحول حفله لحرب شوارع.. محمد موسى: ننتظر قرار بمنع "صاصا" من الغناء على غرار "شاكوش"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:01 ص
محمد موسى
محمد موسى
وجه الإعلامي محمد موسى سؤالا لنقابة الموسيقيين، بشأن قيام مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بالإعلان عن تنظيم حفل جديد له، بديلا لحفله السابق الذي نظمه في الرحاب، وتحول لحرب شوارع بعد وقوع مشاجرات ومحاولات بعض الجمهور اقتحام موقع الحفل لحضوره.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بصراحة انا مشوفتش جرأة أكتر من كدة.. دي جرأة ملهاش حدود.. الناس دي إيه مش واخدة بالها إنها عايشة في دولة، والدولة بيحكمها قانون وقرارات صادرة من نقابة الموسيقيين اللي مانعة الناس دي من الغناء، وياريت بيطلعوا يقولوا حاجة عدلة".

وتابع، "كل أسبوع بنشوف تلوث سمعي وبصري من كل واحد غير التاني، كفاية تجريف للقيم والقوى الناعمه المصرية، وبصراحة منتظر قرار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع هذا الصاصا من الغناء نهائيا زي شاكوش خلينا نخلص من التلوث السمعي ده".

الكلمات المفتاحية

محمد موسى صاصا الغناء

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