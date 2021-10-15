محمد موسى يهاجم وزير التعليم بسبب مقطع رقص طلاب "على واحدة ونص"

علق الإعلامي محمد موسى على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رقص العديد من الطلاب على نغمات أحد المهرجانات الشعبية، داخل فناء من إحدى المدارس، في أول أيام العام الدراسي الجديد.





وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أنا مش فاهم إزاي إدارة المدرسة والإدارة التعليمية ومديرية التعليم بالجيزة تسيب الأولاد ترقص بالمنظر ده وبالشكل الذي يسئ للعملية التعليمية في مصر.. وأهو الفيديو مش محتاج كلام الفيديو محتاج قرار من وزير التعليم بمحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة.



