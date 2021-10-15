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دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
حدد نادي بروسيا دورتموند الألماني، سعر بيع مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، النرويجي إيرلينج هالاند، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن ريال مدريد، دخل في مفاوضات مع هالاند للتعاقد معه، واشترط دورتموند الحصول على 250 مليون يورو، للتخلي عنه.

وأشار إلى أن ريال مدريد أنكروا وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند، لذلك لابد من التفاوض مع إدارة ناديه.

وينتهي عقد هالاند في صيف 2024، إلا أنه من المتوقع رحيله في نهاية الموسم الحالي، وذلك لأنه يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، سيتم تفعيله في صيف 2022.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يعد أبرز المهتمين أيضًا بضم هالاند، وذكرت تقارير أنه سيسعى لحسم الصفقة في يناير المقبل.

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