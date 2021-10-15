محمد موسى عن حفل عصام صاصا: "مش عارف أنه عايش في دولة يحكمها القانون"

وجه الإعلامي محمد موسى سؤالا لنقابة الموسيقيين، بشأن قيام مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بالإعلان عن تنظيم حفل جديد له، بديلا لحفله السابق الذي نظمه في الرحاب، وتحول لحرب شوارع بعد وقوع مشاجرات ومحاولات بعض الجمهور اقتحام موقع الحفل لحضوره.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "بصراحة انا مشوفتش جرأة أكتر من كدة.. دي جرأة ملهاش حدود.. الناس دي إيه مش واخدة بالها إنها عايشة في دولة، والدولة بيحكمها قانون وقرارات صادرة من نقابة الموسيقيين اللي مانعة الناس دي من الغناء، وياريت بيطلعوا يقولوا حاجة عدلة".



