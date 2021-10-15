محمد موسى عن حفلة "عصام صاصا": اتقلبت حرب شوارع

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بسبب تحديه لنقابة المهن الموسيقية، بإقامة حفل في مدينة الرحاب، وتطاوله على الجمهور بألفاظ خارجة.





وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن صاصا كان عامل حفلة في الرحاب من كام يوم، رغم إنه ممنوع من الغناء بقرار نقابة المهن الموسيقية، ومع ذلك عمل حفلة.. أنا نفسي أفهم مين إداله الموافقة.. هل النقابة كان لها قرار وقف، ولو لها قرار منع له بيشتغل عافية مثلاً.. طيب نزلت عافية واشتغلت.. تطلع تسب الدين للناس وتتخانق مع الناس".



