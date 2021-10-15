لمواجهة السلوك العنصري.. مادة جديدة في لائحة الدوري الممتاز

كشفت تقارير صحفية عن وجود مادة جديدة في لائحة الدوري الممتاز للموسم الجديد، المقرر أن ينطلق 25 أكتوبر الجاري وينتهي في آخر أغسطس المقبل.





وأوضحت التقارير أن المادة الجديدة تطبق حال وجود سلوك عنصري من الجماهير في المدرجات، خاصة أن الموسم المقبل يشهد عودة الجمهور رسميًا.





ضمت لائحة الدوري الجديد المادة 67 والتي تتضمن 3 خطوات من الحكم تجاه السلوك العنصري:





الخطوة الأولى: إذا علم الحكم بوجود سلوك عنصري أو تمييزي أو أخبره مساعده بذلك يمكنه إيقاف المباراة ومطالبة الجمهور بإيقاف السلوك.





الخطوة الثانية: في حالة استمرار هذا السلوك يحق للحكم إيقاف المباراة لمدة 15 دقيقة، وأن يطالب اللاعبين بالعودة لغرف الملابس ويطالب الجمهور بالتوقف عن هذا السلوك.





الخطوة الثالثة: في حالة عدم توقف السلوك المشين يحق للحكم إلغاء المباراة بعدما يخطر مراقب المسابقات الحكم عن طريق مساعده - ولا يتم إلغاء المباراة إلا بعد اتخاذ كافة التدابير الممكنة ودراسة جميع المخاطر وتبعات القرار على اللاعبين والجماهير وبعد التنسيق مع جميع الأطراف.



