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محمد موسى يعرض فيديو لمؤدي المهرجانات عصام صاصا يسب الجمهور.. فيديو

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:08 ص
محمد موسى
محمد موسى
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لمؤدي المهرجانات عصام صاصا أثناء قيامه بالغناء في إحدى حفلاته بالرحاب، والتي قام فيها بـ"السب للجمهور"، كما تطاول على الجمهور بألفاظ خارجة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن صاصا كان عامل حفلة في الرحاب من كام يوم، رغم إنه ممنوع من الغناء بقرار نقابة المهن الموسيقية، ومع ذلك عمل حفلة.. أنا نفسي أفهم مين إداله الموافقة.. هل النقابة كان لها قرار وقف، ولو لها قرار منع له  بيشتغل عافية مثلاً.. طيب نزلت عافية واشتغلت.. تطلع تسب الدين للناس وتتخانق مع الناس".

وتابع: "مش بس كدة.. كمان الحفلة اتقلبت لمعركة وفي فيديو تاني بيظهر الجمهور بيكسر الباب عشان يخشوا واتقلبت الحفلة لحرب شوارع ومش فاهمين مين بيعمل إيه.. أنا كمان مستغرب مين منظم الحفلة دي، وهل المنظم واخد تصريح بها".

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عصام صاصا بوابة الفجر المهرجانات الفجر

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