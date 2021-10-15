محمد موسى: مشاجرة حمو بيكا وأبوهريدي "خناقة شوارع"

قال الإعلامي محمد موسى، إن مشاجرة مؤدي المهرجانات حمو بيكا الأخيرة مع "أوسكار أبوهريدي"، كشفت عن أخلاقه وطريقة تفكيره بعد الشهرة، حيث أن بدأ في الاستعانة بـ"جاردات" لتواجه الناس أو تهاجمهم.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن بيكا بيعمل خناقة شوارع جديدة في محطة بنزين، وبعدها قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية سرعة ضبط وإحضاره هو والحرس الشخصي له، بعد اتهامهم بالتعدي على أوسكار أبو هريدي وده بسبب رفضه التقاط صورة معه، والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر كشف إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات".



