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محمد موسى: مشاجرة حمو بيكا وأبوهريدي "خناقة شوارع"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:10 ص
محمد موسى
محمد موسى
قال الإعلامي محمد موسى، إن مشاجرة مؤدي المهرجانات حمو بيكا الأخيرة مع "أوسكار أبوهريدي"، كشفت عن أخلاقه وطريقة تفكيره بعد الشهرة، حيث أن بدأ في الاستعانة بـ"جاردات" لتواجه الناس أو تهاجمهم.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن بيكا بيعمل خناقة شوارع جديدة في محطة بنزين، وبعدها قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية سرعة ضبط وإحضاره هو والحرس الشخصي له، بعد اتهامهم بالتعدي على أوسكار أبو هريدي وده بسبب رفضه التقاط صورة معه، والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر كشف إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات".

وتابع، "ظهر أوسكار أبو هريدي ووشه مليان كدمات وضرب وبيقول إنه كان في البنزينة بيمون ولما شاف حمو بيكا كان عايز يتصور معاه ووقتها ضربه هو و6 جاردات وكسروا عظمه، والأخ بيكا بعد إخلاء سبيله ظهر في فيديو، وقال لو سمعتوا عني كلام دا كلام كدب ومش صحيح، أنا عمري ما حد هيجي يتصور معايا لله والوطن وأتعارك معاه، مفيش الكلام ده، كان في استفزاز وشتيمه منه وتجاوز حدوده معايا".

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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