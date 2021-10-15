Advertisements

محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا: فاهم الفن والشهرة غلط

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:13 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
قال الإعلامي محمد موسى، إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، يختلق المشاكل كل يوم، ومؤخرا أصبح له كل أسبوع أو أسبوعين مشاجرة "خناقة شوارع"، ووصل به الأمر للاستعانة بـ"جاردات - حراس شخصيين" لتخويف المواطنين، والدليل على ذلك مشاجرته الأخيرة مع شخص يدعى "سامح أوسكار أبو هريدي".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مشاجرة حمو بيكا تسببت في إصابة "أبو هريدي" بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، موضحا أن "بيكا فاهم الفن والشهرة غلط.. مش من الشهرة يا بيكا إنك تجيب جاردات تتخانق بيهم، وهو ده اللي أنا نبهت عليه من حلقات سابقة من سنتين وثلاثة.. الناس دي فاهمة الشهرة غلط.. أدي ياللي بتسمعوا حمو بيكا وأمثاله.. اللي بناخده منهم مش تلوث سمعي بس،  وبصري كمان وإضرار بالأخلاق العامة للمجتمع".

وتابع: "بس هو مش هيفهم كلامي ده واللي بقوله، هو بيفهم لغة الجاردات اللي بيجيبهم عشان يتخانق بيهم وبس".

الكلمات المفتاحية

محمد موسى حمو بيكا

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

جومانا مراد تفاجئ جمهور الجونة بإطلالة نيلية للعام الثاني وتلفت الأنظار بافتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 4 ساعات

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 3 ساعات

سقوط النجمة لبلبة على خشبة مسرح مهرجان الجونةبعد حديثها عن سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 4 ساعات

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ أقل من ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هاني شاكر يفتح النار على "حمو بيكا" ويلغي حفله بالإسكندرية

لويس فيجو يفتح النار على مانشيني

يورجن كلوب يفتح النار على كين

شوستر يفتح النار على زيدان

محمد موسى يفتح النار على مطربي المهرجانات: أغاني عشوائية

محمد موسى يفتح النار على "شاكوش" و"البحراوي": عشوائيين وغير مثقفين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

01:11 ص

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements