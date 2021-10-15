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محام: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب عقم الزوج إلا بشرط

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، والمتخصص في الشأن الأسري، إن الزوجة من حقها طلب الطلاق حال اكتشافها أن زوجها يعاني من عقم ولن يستطيع الإنجاب، لافتا أن محكمة النقض أكدت أن العقم لم يندرج تحت العيوب الزوجية التي يحق للزوجة طلب الانفصال بسببها إلا إذا ترتب على ذلك ضرر نفسي للزوجة.  

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المحكمة عليها دور مهم في التحقق من صحة أقوال الزوجة، مشيرا إلى أن أحد أسباب الطلاق أو الخلع تقدم الزوجة في العمر مما يتسبب في عدم قدرتها على الإنجاب. 

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، عقم الزوج يتسبب في ألم نفسي شديد للزوجة مما يدفعها لطلب الطلاق أو الخلع، مشيرا إلى أن عقم الرجل ليس عيبا يستعدي من المرأة طلب الطلاق خاصة إذا كانت تعلم ذلك قبل الزواج فيعتد موافقة ضمنها منها.

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